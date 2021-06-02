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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğin ayaklarını bağlayıp öldürdüler

İHA

Köpeğin ayaklarını bağlayıp öldürdüler

Kahramanmaraş’ta direğe ayaklarından bağlanıp öldürülmüş halde köpek bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir köpeği ayaklarından direğe bağlayarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen jandarma köpeği vahşice öldürenlerle ilgili soruşturma başlattı.
Jandarmanın arama çalışmaları devam ederken, köpeğin fotoğrafı ise sosyal medyada tepki topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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