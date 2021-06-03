Akedaş 'e-devlet' ağını genişletti Mesafeli satış sözleşmesi uygulamaya alan şirket, abonelik başvuru sürecini online kanallara taşıdı

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Akedaş) Genel Müdürü Medine Tanış, edevlet sistemindeki güncelleme ile birlikte tüketicilerin yararlandıkları dijital sistem alanının genişlediğini söyledi.

Medine Tanış, yaptığı açıklamada, daha önce tüketicilerin kullanımına sunulan hizmetlere ek tüketicilerin zamandan kazanabileceği birçok işlemin edevlet menüsüne eklendiğini belirtti.

Edevlet platformunda tüketicilerin bireysel abonelik başvurusu, abone fesih başvurusu gerçekleştirebildiklerini, ödeme ve borç bilgilerini sorgulayabildiklerini hatırlatan Tanış, "Getirilen güncelleme için yoğun bir şekilde çalışarak tüketicilerimizin edevlet üzerinden ulaşabilecekleri işlem ağını genişlettik. Tüketicilerimize çok büyük kolaylık sağlayacak olan mesafeli satış sözleşmesini uygulamaya alarak abonelik başvuru sürecini online kanallara taşıdık. Edevlet üzerinden gerçekleştirilen bu güncellemeler için büyük eforla çalışarak tüketicilerimize bu hizmeti sunan 3. şirket olduk. Tüketicilerimiz artık edevlet üzerinden; bireysel ve tüzel kişi abonelik başvuruları, abonelik fesih işlemleri, ödeme bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama işlemlerini gerçekleştirerek zamandan tasarruf edebilirler. Tüketicilerimiz edevlet sistemine giriş yaparak belirttiğimiz bu işlemleri rahatça ve güvenle gerçekleştirebilirler” dedi.

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