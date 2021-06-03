Kahramanmaraş'ta orman yangını

Döven polisle ilgili şoke eden gelişme!

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, öğleden sonra Musalar mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. 6 arazöz ve 2 su tankıyla alevlere müdahale eden ekiplere 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-06-03 19:24:13



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