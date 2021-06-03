Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

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2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü ve ekiplerin soğutma çalışması yaptığı belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-06-03 20:15:05



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