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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İHA

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan takiplerde H.N.,C.A ve A.B. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin ikametlerinde narkotik köpeği “Alfi" ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile çok sayıda uyuşturucu hap, suçtan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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