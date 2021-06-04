Doğal Yaşam ve Mesire Alanı kapılarını yeniden açtı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Doğal Yaşam ve Mesire alanı pandemide normalleşme dönemine geçilmesiyle kapılarını vatandaşlara yeniden açtı.

Yeşiltepe Mahallesinde açıldığı günden bu yana Kahramanmaraş’ın en gözde mekanlarından biri haline gelen Dulkadiroğlu Belediyesi Doğal Yaşam ve Mesire Alanı, tüm hazırlıklarını yaparak kapılarını açtı. Pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşları ağırlayacak olan mesire alanında, semaver ve mangal yakmanın yasak olduğu belirtildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, parkın kapılarının vatandaşların hizmetine yeniden açıldığını ifade ederek, “Çok şükür sıkı bir dönemin ardından daha rahat ve huzurlu günlere kavuştuk. Bu tablonun böyle devam etmesi adına bizler üzerimize düşeni yapacağız. Bu noktada vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. Vatandaşlarımızın ilgiyle beklediği tesislerimizi tek tek hizmete açıyoruz. Bunlardan bir taneside Doğal Yaşam Parkımızdı. Pandemi kuralları çerçevesinde bu tesisimiz de hizmete başlıyor. Ziyaretçilerimizin kurallara uyması son derece önemlidir. İnşallah devletimizin gücü, vatandaşlımızın sabrıyla bu süreci atlatacağız. Açık alanlar bu süreçte çok önemlidir. Bu alanlardan mahrum kalmamak adına elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

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