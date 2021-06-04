Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Ali Koç her şeyi anlattı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı. Suriye’de çeşitli terör faaliyetleri gerçekleştirip Kahramanmaraş’a yerleştikleri belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik ekipler, Dulkadiroğlu ilçesindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda B.K. (27), M.H. (39), A.K. (35) ve T.V. (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.