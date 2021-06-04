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Germanicia Antik Kent'te 7'nci kazı çalışmaları başladı

DHA

Germanicia Antik Kent'te 7'nci kazı çalışmaları başladı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 2007 yılında kaçak kazı sonucu ortaya çıkan Germanicia Antik Kenti'nde 7'nci arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Bugüne kadar yapılan kazılarda M.S. 4'üncü ve 6'ncı yüzyıllara ait mozaik ve kalıntıların otaya çıktığı Germanicia Antik Kenti; Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Şeyhadil ve Namık Kemal Mahalleleri'nin tamamını ve Kanuni Mahallesi'nin de bir kısmını kapsıyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde 3 yıl önce ziyarete açılan Germanicia Mozaikleri Müzesi'nin yanında yapılacak kazı çalışmaları için düzenlenen törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Germanicia Antik Kentin ortaya çıkarılması adına gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Coşkun 2021 yılı itibariyle 6 parselden oluşan, daha önce kazısı yapılmayan 4 adet parselin kazısını yaparak ziyarete açılmasına gayret edeceklerini belirterek şunları söyledi: Bu bağlamda parseller üzerinde yer alan günümüz evleri, valiliğimiz koordinasyonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yıkılacak olup, yine belediyemizin sağlayacağı işçi ve ekipman desteğiyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile Müze Müdürlüğümüz koordinasyonunda arkeolojik kazı çalışmaları yapılacaktır. Arkeolojik kazıların tamamlanmasına müteakip mahallemizdeki ilgili ada ve parselin tamamının ziyarete açılmasına dair duvar örgüsü, çatı sistemi, aydınlatma, restorasyon ve ziyaretçi seyir platformu gibi gerekli tüm çalışmalar ticaret ve sanayi odamız tarafından yaptırılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayları doğrultusunda düzenlenen protokol kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Şimdiye kadar Germanicia Antik Kenti'nin kazı ve ziyarete açılması çalışmalarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."
'BUTİK KONAKLAMA VE RESTORANT GİBİ MEKANLAR OLUŞTURACAĞIZ'
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Germanicia Antik Kenti'nde sürecin uzaması nedeniyle Kahramanmaraşlıların bunu bir eziyet olarak gördüğünü ama bu çalışma ile bir dalga etkisi yaratarak her yıl yapılacak çalışmalarla bölgeyi dönüştürmek istediklerini belirtti. Güngör, "Paydaşlarımızla birlikte 100 dönümlük alanda kentsel tasarım turizm odaklı çalışma başlattık. Burada da 10´ar dönümlük periyotlar içerisinde çalışmamızı ilerleteceğiz.Buraya ziyaretçilerimiz geliyor ancak oturulacak, yenecek, içilecek ve resim çektirecek alanlar maalesef yok. Bölgemizin standardını yükselterek ziyaretçi sayımızı artırmak istiyoruz. Proje kapsamında bugün ilk adımımızı atıyoruz. Burada gerçekleştireceğimiz çalışmalarla butik konaklama mekânları, kafe ve restoran gibi alanlar oluşturacağız" diye konuştu.
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu da Germanicia Antik Kenti'nin paha biçilemez olduğunu ancak üstünün toprakla kaplı olduğunu belirterek, tarihi kentin gün yüzüne çıkarılması adına oda olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya deva edeceklerini söyledi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İman Kılıç'ın da katıldığı törende konuşmaların ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile KMTSO arasında kazının protokolü imzalandı. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ile törene katılanlar, kazının yapılacağı alanın üzerinde bulunan evin bahçe duvarına balyozla vurarak Germanicia Antik Kenti'nin 7'nci arkeolojik kazının startını verdi.
KAÇAK KAZIYLA ORTAYA ÇIKTI
Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2007 yılında yapılan kaçak kazıda taban mozaikleri bulundu. Yapılan incelemede mozaiklerin, M.S. 1'inci yüzyılda kurulan Germanicia Antik Kenti'ne ait olduğu tespit edildi. O tarihten bugüne kadar Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü tarafından 6 kazı yapılırken, 3 ayrı bölgede bulunan mozaikler ziyarete açıldı. Bugüne kadar yapılan kazılarda M.S. 4'üncü ve 6'nci yüzyıllara ait mozaik ve kalıntıların otaya çıktığı Germanicia Antik Kenti; Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Şeyhadil ve Namık Kemal Mahalleleri'nin tamamını ve Kanuni Mahallesi'nin de bir kısmını kapsıyor. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-06-04 18:36:39

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