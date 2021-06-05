Üniversite öğrencileri EXPO alanında fidan dikti

Kahramanmaraş’ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle EXPO 2023 alanında doğa dostu program gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediyesi ve KSÜ ile işbirliği içerisinde EXPO 2023 alanında doğa dostu programı kapsamında Üniversite öğrencileri fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptığı konuşmada,“5 Haziran Dünya Çevre Günü” çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve çözümler üretmek için kutlanan bir gün. Biz de Sütçü İmam Üniversitemizde hocalarımızın öncülüğünde gençlerle bu programı gerçekleştirerek onlarda bir farkındalık oluşturmak istedik. Bildiğiniz üzere EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın ana teması “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” idi. 789 bin metrekare alan içerisinde, 577 bin metrekare yeşil alanda ağaçağaçcık, endemik bitki türü, çalı ve çalı formunda binlerce çeşitliliğe sahip bitkilerden oluşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre bir şehirde kişi başına düşmesi gereken yeşil alan miktarı en az 15 metrekare’dir Türkiye’de kişi başına yeşil alan ortalamasının 6.2 metrekare‘dir. EXPO 2023 alan projemizin tamamlanmasıyla Onikişubat ilçemizde her vatandaşımıza 15 metrekare yeşil alan düşecek” dedi.

Mahçiçek, “Görüldüğü üzere biz yarınlara nasıl bir dünya bırakmak istediğimizi biliyor ve ona göre projeler üretiyoruz. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesi çok önemli. EXPO 2023’te hedeflediklerimizden birisi de bu doğa ve çevre bilincini halkımıza kazandırmak ve sürdürülebilir hizmetler ile devamlılığını sağlamaktır. Öğrencilerimiz burada öğrendikleri uygulamaları hayatlarına tatbik edecekler ve ailelerine de öğretecekler” ifadelerini kullandı.

Her öğrenciye Onikişubat Belediyesi tarafından fidan dikme sertifikası yanı sıra bazı hediyeler takdim edildi.

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