Bakan Yardımcısı Nebati: Ödenmeyen çeklerin oranı yüzde 0.9'a düştü



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, geçen yıl yüzde 1.7 olan ödenmeyen çek oranının bu yıl salgına rağmen yüzde 0.9'a düştüğünü söyledi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Fuaye salonundaki programa Nebati'nin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Nebati, Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1.8'lik bir büyüme ile kapattığını bu büyümenin 2021'in 1'inci çeyreğinde de devam ettiğini söyledi.

'TÜRKİYE, DİZGİNLERİ TUTULMUŞ BİR ATA BENZİYOR'

Büyümenin 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte de devam edeceğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, şöyle devam etti:

"Türkiye ve dünya şu anda nasıl biliyor musunuz? Adeta dizginleri tutulmuş bir ata benziyor. Her şey her şey normale dönsün de gezeyim, tozayım, üreteyim, otellere gideyim, ülke ziyaretleri yapayım, şehir ziyaretleri yapayım şeklinde dönüşmüş. Psikoloji bu. Şu anda biz yeni normale girerken Türkiye ve dünya o noktaya doğru koşuyor, kim hızlı koşarsa ipi o göğüsler. Türkiye hızlı koşuyor. Şu anda Türkiye göstermiş olduğu performansla hızlı bir şekilde koşuyor, ipi göğüsleyecek. Niye? Çünkü altyapısı sağlam. Bakın geçen yıl açılan şirket sayısı salgın koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı. Birileri soruyor, 'Kapananları söylesene.' Söyleyeyim, kapanan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı. Salgın döneminde, dünyanın küçüldüğü dönemde 'Türkiye küçülüyor' dedikleri dönemde kriz tellallarına rağmen açılan şirket sayısı arttı. Bakın siz iş adamısınız, iş insanısınız çeklerle ilgili bilgi vereyim. 2021 Mart ayından önceki ödenmeyen çeklerin oranı, 2020 yılının mart ayında düştü. Geçen yıl ödenmeyen çek oranı 1,7. Bir yıldır devam eden dünyadaki salgına, ekonomik kısıtlamalara, zaman zaman tam kapanmayan varan sınırlamalara rağmen bu yıl ödenmeyen oranı yüzde 0,9. Bu ne demek? Türk tüccarı, iş insanı borcuna sadık. Aynen biz kısa çalışma ödeneğini çıkardığımızda birçok firma 'Ben ondan faydalanmayacağım' dürüstlüğünü gösterdiği gibi, çalışanlarına ek olarak yardımda bulunduğu gibi, çalışanlar da patronlarına eğer durumun müsait değilse 'Ben idare ederim' dedikleri gibi çeklerine sahip olan ticaret erbabı, aslında kendisine verilmiş olan devletin imkanlarından nasıl faydalandığını da göstermesi açısından da çok büyük bir örneklik teşkil ediyor. Çünkü zor duruma düştüğü anda bu ülkeyi yönetenlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkenin ekonomisine, üreticisine, iş insanına ve çalışanına ne kadar büyük bir önem verdiğini ve kulağını kabarttığını göstermesi açısından çok önemli."

'TÜRKİYE, HEYECANLA GELECEĞE BAKIYOR'

Türkiye'nin heyecanla geleceğe baktığını söyleyen Nureddin Nebati, "Kredi hacmi genişledi. Geçen yıl Kredi Garanti Fonu ile işletmelerimizin büyük bir kısmı bu imkanlardan faydalandı. Vergi ötelemeleri vesaire dediğiniz zaman bugün itibariyle değerli dostlar 660 milyar lirayı aşan bir destekte bulunuldu. Türkiye eğer bugün dünya ülkeleri içerisinde en hızlı koşanlardan birisi ise salgından en hızlı bir şekilde kurtulan bir ülke ise bunun temel sebebi önceden alınan önlemlerdir. Önlemler zamanında ve etkin olarak alındığı için bugün Türkiye heyecanla geleceğe bakıyor" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-06-05 14:38:25



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