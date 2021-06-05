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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaattan düşen boya ustası hayatını kaybetti

İHA

İnşaattan düşen boya ustası hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta boya ustası, çalıştığı inşaatın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın çatısına çalışmak için çıkan boya ustası Cuma Ali Kısacık (52), iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kısacık'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen boya ustası kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Boya ustasının evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

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