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Kahramanmaraş’ta 400 yıllık ceviz ağacı yıllara meydan okuyor.

Onikişubat ilçesi Kumarlı Mahallesinde bulunan 400 yıllık ceviz ağacı üzerine yıldırım düşmesine rağmen ayakta durmasıyla dikkat çekiyor. Ceviz ağacı, yıldırımda ortası zarar görmesine rağmen, geçmişteki izlerini bugüne yansıtmaya devam ediyor. Yaz aylarında vatandaşlar ağacın gölgesinde oturarak serinliyor.

Ceviz ağacını görenlerin hayran kaldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Ali Daşcı, “Bu ceviz ağacı anıt ağaç. Bu ağacı görenler hayran kaldıklarını söylüyorlar. Yıldırım düşmesi sonucu ağacın ortası yandı. Buna rağmen dimdik ayakta. Yazın sıcağında buraya gelip gölgesinde serinliyoruz” dedi.

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