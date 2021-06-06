Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 5 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak'ta meydana gelen olayda, A.Y. (32) adlı kişi, Suriyeli aileyi sokak içinde araçlarını yavaş kullanmaları konusunda uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrası A.Y., evlerinin bahçesinde oturan aileye tüfekle ateş açtı. Saldırıda ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası şüpheli A.Y. gözaltına alındı.

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