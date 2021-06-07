Kahramanmaraş'ta asfalt çalışmaları

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aslanbey ve Güzelyurt mahallelerinde asfalt serimi gerçekleştirdi.

Kış aylarında yıpranan yolları daha sağlıklı hale getirmek için çaba harcayan ekipler, bu çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Necati Okay, “Yaz ayları münasebetiyle asfalt çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz şuanda ilçe genelinde bu çalışmalarını sürdürüyorlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşım noktasında büyük bir ilerleme kaydettik. Yeni yol açma, mevcut yolların bakımı gibi konularda çok hassasız. Vatandaşlarımızın ayağının çamura değmemesi adına da gereken ne ise onu yapmaya devam edeceğiz. Şuanda ekiplerimiz Aslanbey ve Güzelyurt mahallelerimizde asfalt serim çalışmasını yaptılar. Bu çalışmaların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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