Kahramanmaraş’ta 1 milyon 829 bin adet makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 1 milyon 820 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada 1 milyon 820 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ö. ve H.H. gözaltına alındı.

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