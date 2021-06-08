Abdullah dedenin "zaman makinesi" Kahramanmaraş’ta 77 yaşındaki Abdullah Kozan, 7 yıldır topladığı 10 bin metal ve plastik eşya parçalarından yapıp "Bin bir alem" adını verdiği ilginç eserini görenler zaman makinesine benzetiyor Abdullah Kozan eserini, "sıfır atık" projesinin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'a hediye etmek istiyor

Kahramanmaraş’ta 77 yaşındaki Abdullah Kozan, 7 yıldır topladığı 10 bin metal ve plastik eşya parçalarından yapıp "Bin bir alem" adını verdiği eserini "sıfır atık" projesinin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası Abdullah Kozan, 7 yıl önce sokağa atılan eski elektronik ürün, oyuncak ve süs eşyası gibi parçaları toplamaya başladı. Kozan, bastonunun ucuna taktığı mıknatıs ile de gezerken çivi ve vida topladı. Evinin bahçesinde biriktirdiği metal ve plastik parçaları çivi ve vidalarla birleştiren Kozan, ilginç bir eser ortaya çıkardı.

Türk bayrağıyla süsleyen Kozan, eserini sıfır atık projesinin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

İşe yaramaz denilen her türlü malzemeyi toplayarak değerlendirmeye çalıştığını belirten Kozan, "7 yıldır atıkları toplayarak sıfır atık projesine katkı sunmak istedim. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım eserin parçalarını yerleştirirken bir yandan da boyamasını yapıyorum. Ortaya çıkan eserime ise 'Bin bir alem' ismini verdim. Uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan bu eseri gelip görmek isteyenler oluyor. Ortaya çıkan bu eseri evin bahçesinde sergilemeye devam ediyoruz” dedi.



"Zaman makinasına benzetiyorlar"

Misafirlerin babasının yaptığı eseri zaman makinasına benzettiğini söyleyen Leyla Kozan, “İlk önce biz kendisine söyleniyorduk ama baktık ki güzel bir şey ortaya çıkmaya başladı. Artık hiçbir şeyi atmıyoruz ve kendisine veriyoruz ve kendisi de bütün parçaları birleştirmeye çalışıyor. Gelen misafirlerimizin hoşuna gidiyor. Kimisi ortaya çıkan esere, ‘zaman makinası’ diyor. Fotoğraf çekinmek istiyor ve hoşuna gidiyor bizler de destekliyoruz. Babamın hayali küçükken uçak yapmakmış ve çeşitli şeylerle uğraşırmış. Ama ailenin durumu olmadığı için babam şoförlüğü ve nakliyatçılığı seçmiş” dedi.

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