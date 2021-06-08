Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu Evinin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Meğer bu kadar büyüklermiş!

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pazarcık ilçesi Tilkiler Mahallesi Pan Obası mevkiindeki bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, ekili vaziyette 2080 santim uzunluğunda 204 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K. (51) gözaltına alındı.

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