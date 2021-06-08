Kahramanmaraş'ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit, Pazarcık ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 50 kilometrelik yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Çağlayancerit ilçesinde yaklaşık 24 kilometre uzunluğundaki Zeynepuşağı Oruçpınar yolunda asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Pazarcık ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde ise yağışlar sonucu deforme olan ve vatandaşların kırsal bölgelerden ilçe merkezine ulaşımında problem oluşturan 6 bin 200 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt yama çalışmaları tamamlanarak ulaşım daha konforlu hale getirildi. Ayrıca ekipler, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki Karamanlı Baydemirli yolunda da asfalt yama uygulamaları gerçekleştirdi. 3 ilçede tamamlanan çalışmalarla arterlerde trafik akışında yaşanan olumsuzlukların önüne geçildi.

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