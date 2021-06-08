Temizlik görevlisini bıçaklayan saldırganı trafik polisi yakaladı

Kahramanmaraş'ta sokakta temizlik görevlisini bıçaklayıp kaçan kişiyi trafik polisi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çarşıda temizlik görevini yapan Hayrullah K., bir anda Abdullah K. adlı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı temizlik görevlisini ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Bu sırada kaçan bıçaklı saldırgan bölgede görevli motorize trafik polisi tarafından yakalandı.
Yaralı temizlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.