Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, ElbistanGöksun karayolunun Afşin ilçesine bağlı Akçırı Mahallesi civarında meydana geldi. Durmuş B.’nin kullandığı 46 EU 576 plakalı otomobille Abdullah E. idaresindeki 09 SD 038 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Resul Ç., Yusuf B. ve Mehmet Ali T. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Afşin ve Elbistan’daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikata başlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.