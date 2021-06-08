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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

İHA

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışma sonrasında Türkoğlu ilçesi, Minehöyük Mahallesi'nde M.Ö.'nün (49 ) ikamet ettiği ev ve bahçesinde arama yapıldı. Aramada evin bahçesine ekilmiş ve bakımı yapılmış, boyları 40 cm ile 90 cm arasında değişen 17 kök kenevir ile evin iç kısmında içime hazır 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan Pazarcık ilçesi Kizirli Küme Evleri Yıldırım Tepe mevkisinde E.U. (61) isimli şahsa ait bağ evinde ekili vaziyette 1550 cm uzunluğunda 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili M.Ö. ve E.U. gözaltına alındı.

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