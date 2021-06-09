Çiftçilerin zorlu hasat telaşı Kahramanmaraş’ta çiftçilerin zorlu buğday hasadı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ta sıcak yaz günlerinde çalışan çiftçilerin zorlu buğday hasadı havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta havaların ısınması ve buğdayların ürün vermesinin ardından hasat zamanı başladı.

Kimi çiftçi tarlasını sürerken, kimisi de sürdüğü tarladan elde ettiği ürünleri makine yardımıyla buğday ve samana dönüştürüyor. Onikişubat ilçesi kırsalındaki çiftçilerin zorlu çalışma anı drone ile görüntülendi. Çiftçiler patos makinesi ile buğday ve saman elde ederek üretim yapıyor.

İlçeye bağlı Köseli Mahallesi’nde hasat yaptıklarını söyleyen çiftçi Ali Bayram Gökçek, “Burada patos makinası ile ürünümüzün hasadını yapıyoruz. Saman ve buğdayını ayırıp samanı satıp buğdayı da eve götürüyoruz. Buğdayı kazanlarda pişirdikten sonra kullanmak üzere stokluyoruz. Güneşin altında haliyle işimiz zor oluyor” dedi.

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