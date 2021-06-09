Cevizli Park hizmete açıldı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Cevizli Park'ın yeni sezon açılışı yapılarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, parkın hizmete açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimizde bu alanımızı park olarak düzenledik. Vatandaşlarımızın bu alandan maksimum faydalanması içinde çay bahçesini hizmete sunduk. Bu ortam ve burada sunulan hizmetler vatandaşlarımızın bu alanı çok sevmesini sağladı. Her yıl yoğun bir ilgiyle tesisimiz sezonu tamamlıyor. Bu yıl da hizmet kalitemizi artırarak vatandaşlarımıza hizmet vermeyi hedefliyoruz. Cevizli Parkımız vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Bugün burada vatandaşlarımızla hasbihal etme imkanı da bulduk. Onlar da buradaki hizmetten ve ortamdan gayet memnunlar. Vatandaşlarımızın bu gibi tesislerden istifade etmesi adına yeni çalışmalarımız var. Onları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.