Bu tayın alnında kalbi var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu tayın alnında kalbi var

İHA

Bu tayın alnında kalbi var

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir hafta önce doğan küçük tayın alnının ortasında kalp işareti görenlerin ilgisini çekiyor.
Göksun'a bağlı Karaahmet Mahallesi’nde yetiştirilen yarış atlarının arasında bulunan ve bir hafta önce doğan küçük tayın tam alnının ortasında kalp işareti görenleri hayrete düşürüyor.
Küçük tayın alnının ortasında kalp işaretinin gördüğünde hayrete düşüğünü söyleyen at çiftliğinin sahibi Nusret Balkaroğlu, “Uzun yıllardan beri at yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Safkan Arap atı ile İngiliz yarış atlarını yetiştiriyoruz. Bin dönümlük bu çiftlikte şampiyon adayı taylar çekirdekten özenle yetiştirilip yarışlara hazırlıyoruz. Şuan sahada 12 atımız koşmaktadır. Atlarımızı satmıyoruz, kendimiz yarıştırıyoruz. 1600 rakımda atlarımızın ciğerleri büyümekte, bir at içinde ciğerinin büyük olması yarış kazanmada en önemli etkenlerdendir. Atlarımızın ülkemizde ve yurt dışında şampiyon olmasının en önemli etkenlerinin de biri de Göksun’un havası ve suyudur. Çerkez olduğumuzdan dolayı at sevgimiz atalarımızdan geliyor. Beş kuşaktan beri at yetiştiriyoruz. Atlar insanın en yakın dostudur. Tayların doğuşlarından yarışmaya katılana kadar özenle ve itinayla ve bir bebek gibi büyütülüp, özel eğitimlerle yarışlara hazırlıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti Yeşilgöz'e yoğun ...
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
Cevizli Park hizmete açıldı
YEREL HABERLER Cevizli Park hizmete açıldı
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş sordu vatandaş yanıtladı Her ayın belirli günlerinde periyodik şekilde yayımlanan anketlerde genellikle doğru bilinen yanlışlar ve tasarruf konularında tüketicilere bilinçlendirme çalışması yapılıyor, anket sonucuna göre de çalışmalar planlanıyor
YEREL HABERLER Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş sordu vatandaş ...
Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama
Kafkas kültürü bu konakta yaşatılıyor Yaklaşık 140 yıl önce inşa edilen ve müzeye dönüştürülen konağın sahibi Mehmet Bey’in Plevne Savaşı'nda kullandığı kılıcının yanı sıra Kafkasya'dan göç sırasında gelen dönemin yöresel kıyafetleri, çeyiz sandığı, tahta beşik, at eğeri, ağaç kızak, gümüş yemek takımları ve ibriklerden oluşan 6 bine yakın eşya sergileniyor
YEREL HABERLER Kafkas kültürü bu konakta yaşatılıyor Yaklaşık 140 ...
Çiftçilerin zorlu hasat telaşı Kahramanmaraş’ta çiftçilerin zorlu buğday hasadı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çiftçilerin zorlu hasat telaşı Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş’ta servis araçları denetlendi 16 sürücüye 5 bin 260 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta servis araçları denetlendi 16 ...
Kahramanmaraş’ta farklı noktalardaki bahçe ve anız yangınları söndürüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta farklı noktalardaki bahçe ve anız ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta dağıtılan biber fidelerinde hasat hazırlığı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta dağıtılan biber fidelerinde hasat ...
Otomobilini mıcıra kaptıran öğretmen ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobilini mıcıra kaptıran öğretmen ölümden döndü
Temizlik görevlisini bıçaklayan saldırganı trafik polisi yakaladı
YEREL HABERLER Temizlik görevlisini bıçaklayan saldırganı trafik ...
Kahramanmaraş'ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu Evinin bahçesinde 204 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu Evinin ...
Abdullah dedenin "zaman makinesi" Kahramanmaraş’ta 77 yaşındaki Abdullah Kozan, 7 yıldır topladığı 10 bin metal ve plastik eşya parçalarından yapıp "Bin bir alem" adını verdiği ilginç eserini görenler zaman makinesine benzetiyor Abdullah Kozan eserini, "sıfır atık" projesinin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'a hediye etmek istiyor
YEREL HABERLER Abdullah dedenin "zaman makinesi" Kahramanmaraş’ta 77 ...
Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadına tahliye
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadına ...