Kahramanmaraş’ta FETÖ'den aranan 2 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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