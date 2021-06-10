Uyuşturucu satıcılarına operasyonda 4 kişi tutuklandı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMAAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı evlere kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda O.Ş., M.C., M.A., T.Ö., İ.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-06-10 16:59:58



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