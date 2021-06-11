Yeşilgöz yeni görünüme kavuşuyor

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Kahramanmaraş’ta doğa turizmi bölgelerinden Yeşilgöz’de başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini turizme kazandırıyor. Doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan mesire alanı çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşuyor.

Toplamda 33 bin metrekare genişliğe sahip alanda yapılacak yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları çalışmalarında sona gelindi. Yeni kazandırılacak otopark alanı için devam eden çalışmalar ise sürüyor. Ayrıca bölgeye şehir içinden ulaşım sağlayan arter de yenileniyor. Kullanılamaz hale gelen toplam uzunluğu 2 bin 500 metre uzunluğundaki deforme arter genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte kesintisiz ulaşım sağlayacak. Bölgede süratle devam eden çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

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