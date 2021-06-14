Kahramanmaraş'ta Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş'ta Jandarma Teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Atatürk Meydanında düzenlenen tören, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Törende İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Çelenk sunumunun ardından askeri personelin yanı sıra vatandaşlar da hep birlikte İstiklal Marşını okudu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.