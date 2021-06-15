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Başkan Gürbüz’den belediyecilikte uyum ve sinerji vurgusu

İHA

Başkan Gürbüz’den belediyecilikte uyum ve sinerji vurgusu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçeye hizmet noktasında paydaş kurumlar ve muhtarlarla oluşturdukları sinerji sayesinde sorunları daha hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturduklarını söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ Genel Müdürlüğü gibi paydaş kurumların temsilcileriyle birlikte 93 mahalle muhtarını ağırlayan Başkan Gürbüz, “Omuzlarımızda yaklaşık 2 bin 500 km yüzölçümüne sahip olan kentimizi yeniden şekillendirmek ve çehresini değiştirmek gibi zor bir görev var. Bu kadim şehre hizmet ve proje üretirken kıymetli muhtarlarımızla gönül köprümüzü en sağlam şekilde kurma gayretinde olduk. Bu gün muhtarlarımızın tamamının bizleri kırmayarak davetimize icabet etmesi bu bağın ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Aynı ufku paylaştığımız muhtarlarımızla Elbistan’ı geliştirmenin, güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz” ifadelerini kullandı.
İstişare ve iletişim kanallarını her zaman açık tutma gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:
“Muhtarlarımızla olduğu gibi anakent belediyemiz ve KASKİ, DSİ, karayolları gibi paydaş kurumlarla birlikte bu şehrin insanlarının emrine amadeyiz. Bu kurumlarımızın bazıları altyapı bazıları da üstyapı hizmetlerine odaklanmış durumda. İlçemizin birçok noktasında da ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürüyorlar. Bu hizmetlerin etkinliği ve sorunları en kısa sürede çözme noktasında da birçok kentin arzuladığı bir başarı sağladık. Bu başarının altında ise ortak akıl yatıyor.
Her paydaş kurumumuzla istişareyi ve iletişim kanallarını maksimum seviyede tutarak bu seviyeyi yakaladık. Bir mahalleye üstyapı hizmeti götüreceksek önce altyapıyı üstlenen paydaşımızın planlamasına bakıyoruz. O planlama doğrultusunda da biz önceliğimizi belirliyoruz. Böylece bir paydaşın yaptığını diğeri bozmadan kalıcı ve kaliteli hizmeti götürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hem kamunun kaynaklarını etkin kullanıyoruz hem de israfın önüne geçiyoruz. Yönetim anlayışınızı uyum üzerine inşa ederseniz enerjinizi de kentin tamamına eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz. Biz bunu başarmış bir belediyeyiz.”
Başkan Gürbüz’ün konuşmasının ardından 2021 yılı hedefleri, yeni yatırımlar ve ilçeye değer katacak projeler konuşuldu.
Mahalle muhtarları da taleplerini hem yazılı hem de sözlü olarak dile getirerek ilgili birimlere ilettiler.

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