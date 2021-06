Başkan Okay: "Kahramanmaraş turizmine altyapı oluşturduk"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları konak restorasyonları ve müze çalışmalarıyla turizme alt yapı oluşturduklarını söyledi.

Başkan Okay, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın turizm pastasından hak ettiği payı alması adına gerekeni yapacaklarını belirterek, “Kahramanmaraş’ın tarihini ilçemizde barındırıyoruz. Büyük bir hazine olarak gördüğümüz bu tarihi ayağa kaldırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda birçok konağı restore ederek turizmin hizmetine sunduk. Restore ettiğimiz konakları müze olarak planladık ve değerine değer kattık. Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar Merkezi konak standartlarında hizmet vermektedir. Bunlardan daha önemlisi de Bahtiyar Yokuşu’dur. Bu alanda 17 adet konağı restore ederek hizmete sunduk. Sokakları baştan sona yenileyerek o eski tarihi önemine kavuşturduk" dedi.

İlçenin tarihi dokusuna uygun restorasyon çalışmaların yakında tamamlanacağını ve turistlerin ilgisini çekeceğini ifade eden Başkan Okay, "Şehrimize gelen turistlerin mutlaka uğradığı bir yer haline gelecek bu bölge. Bahtiyar Yokuşu’nu 12 ve 3 olmak üzere planladık. Bahtiyar 1 çalışmamız tamamlandı. Bahtiyar 2 çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş durumda. Bahtiyar 3 projemizde Şıh Cami’nden Kanlıdere’ye doğru inen bir yoldur. Bu çalışmaları da tamamlayarak Bahtiyar Yokuşu projemizi tamamlayacağız. Hatuniye Cami’nden başlayacak bir projemiz daha var. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda bir sokağı daha restore ederek turizmin hizmetine sunacağız. Bu sokak içerisinde yaklaşık 11 tescilli konak var. Bu proje ile ilgili inşaat çalışmaları için hazırlık yapıyoruz. Bu projeyle Dulkadiroğlu’na ve Kahramanmaraş’a bir turizm değeri daha katacağız. Şehrimize gelen turistlerin gezip görebileceği yerler oluşturuyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız büyük bir özveriyle devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.