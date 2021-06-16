Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, M.D. isimli şüphelinin madde bağımlılarına uyuşturucu madde pazarlama hazırlığında olduğu bilgisini üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda M.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde narkotik köpeği “Alfi” ile yapılan aramada 2 kilo 650 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen M.D. isimli kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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