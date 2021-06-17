Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 1. Jasat Timi, Pazarcık 22. Trafik Timi ve Narlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadıncık yol ayrımında hırsızlık olaylarına karşı uygulama yapıldı. Uygulama esnasında durdurulan otomobil içerisinde bulunan A.O (25) ve A.A (38) şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 parça halinde 495,80 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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