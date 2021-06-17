Kahramanmaraş’ta hasat zamanı

Kahramanmaraş’ta sıcak yaz günlerinde çalışan çiftçilerin buğday hasadı fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Türkoğlu ilçesi Gavur gölü mevkiinde havaların ısınmasıyla birlikte hasat zamanı başladı. Çiftçiler elde ettiği ürünleri makine yardımıyla buğday ve samana dönüştürüyor. Patos makinesi ile buğday ve saman elde eden çiftçilerin çalışma alanları fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.

Güneşin altında kavurucu sıcağa rağmen emek vererek alın teri döken çiftçilerin bu zorlu süreçlerini görüntülemek istediklerini söyleyen fotoğrafçılardan Baki Özdoğan, “Havaların ısınmasıyla birlikte hasat zamanı başladı. Bizler de emek işçilerinin bu zorlu süreçlerini fotoğraflamak için yollara koyulduk. Alın teri dökerek geçimlerini sağlayan emek işçilerinin, güneşin altında çalışmalarının ne kadar zor olduğunu gördük. Bizler de sofralara gelen ürünlerin ne zorlukla ortaya konulduğunu görüntülemek için yollardayız” dedi.

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