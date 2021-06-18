AK Parti'li Ünal: "Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyorlar"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Bu ülke SİHA yapıyor, İHA yapıyor. 2012'de ABD’den istediğimiz fakat bize verilmeyen İnsansız Hava Araçlarını 9 yılda yapıyor, NATO ve AB ülkelerine satıyor ama bu ülkenin akademisyenleri Twitter'da yazıyor, ‘sizin o yaptığınız drone onu markette de satıyorlar’ diyor. Bu, bu ülkenin yapabilme yeteneğine saldırmaktadır" dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, küresel sermayenin siber egemenlerinin, tekilleştirmeye kendi ailesinden, kültüründen, inancından, değerlerinden aidiyetinden hatta cinsiyetinden bağımsızlaştırılmaya çalıştığı ve özgürlük adı altında aslında kafese dönüştürüldüğü bir sürecin yaşandığını ifade etti. Ünal, "Yani, bugün internet, siber ve sanal coğrafya üzerinden her bir insan elindeki akıllı telefon üzerinden bağlandığı siber dünya, bugün insanı bütün aidiyetlerinden koparır hale geldi. İnsanı inancından, tarihinden, kültüründen, coğrafyasından ve ikliminden koparır hale geldi. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en temel tehdit bedenleri bize ait ama zihinleri siber egemenlerin küresel sermayenin kültürel içeriği ile doldurulmuş nesiller ile karşı karşıya kalma tehdidi var şuan bizim. Üniversiteler bunun için oluşturdukları mekan, iklim, değer ve aidiyet açısından son derece kıymetli ve kritiktir. Eğer bir öğrenci aidiyetini kaybediyorsa eğitim süreci öğrenciye aidiyetini kaybettiriyorsa bu eğitim süreci sorunlu bir eğitim sürecidir. Eğer bir eğitim süreci öğrenciye kendi kültürel aidiyeti, kendi coğrafi aidiyetini kaybettiriyorsa, öğrenciye ailesine, mahallesine, kültürüne, tarihine, şehrine, sokağına yabancı hale getiriyorsa o eğitim süreci sorunlu bir eğitim sürecidir” diye konuştu.

Bazı akademisyenlerin aidiyet algısı üzerinden Türkiye'nin özgüvenine de saldırdığını söyleyen Ünal, şöyle devam etti:

“Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyor bu ülkenin başarabilme yeteneğine saldırıyor. Bu ülke SİHA yapıyor, İHA yapıyor. 2012'de ABD’den istediğimiz fakat bize verilmeyen İnsansız Hava Araçlarını 9 yılda yapıyor, NATO ve AB ülkelerine satıyor ama bu ülkenin akademisyenleri Twitter'da yazıyor, ‘sizin o yaptığınız drone onu markette de satıyorlar’ diyor. Bu, bu ülkenin yapabilme yeteneğine saldırmaktadır, bu ülkenin özgüvenine saldırmaktır. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Bunu sözde gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere gönderdiği adı akademisyen olan etki ajanları yapar bunun adı etki ajanlığıdır. Gelişmekte olan ülkelerin özgüvenine saldırıdır, bu özgüvene saldırıyı kim yapar biliyor musunuz bu özgüvene saldırıyı kendisini çağdaş olarak tanımlayan ama kendi ülkesinin insanını az gelişmiş olarak nitelendiren, kendisinden de ülkesinden kopmuş zihinler dinler yapar. 20 yıldan beri bunun mücadelesini veriyoruz, 20 yıldan beri bunun kavgasını veriyoruz. Bu kavgada olan hangi düşünceden olursa olsun hangi inançlar olursa olsun Türkiye kavgasının yanında olan herkesle de birlikte olduğumuzu Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye İttifakı’ adı altında isimlendirdi. O yüzden üniversiteler, bu ülkeye aşık bu ülkeyi ayağa kaldırmaya kendisini adamış gençlerin yetişeceği yerler olmalıdır.”

Yapılan konuşmaların ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler fakültelerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

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