AK Parti'li Ünal: "Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyorlar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Ünal: "Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyorlar"

İHA

AK Parti'li Ünal: "Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyorlar"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, "Bu ülke SİHA yapıyor, İHA yapıyor. 2012'de ABD’den istediğimiz fakat bize verilmeyen İnsansız Hava Araçlarını 9 yılda yapıyor, NATO ve AB ülkelerine satıyor ama bu ülkenin akademisyenleri Twitter'da yazıyor, ‘sizin o yaptığınız drone onu markette de satıyorlar’ diyor. Bu, bu ülkenin yapabilme yeteneğine saldırmaktadır" dedi.
Ünal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, küresel sermayenin siber egemenlerinin, tekilleştirmeye kendi ailesinden, kültüründen, inancından, değerlerinden aidiyetinden hatta cinsiyetinden bağımsızlaştırılmaya çalıştığı ve özgürlük adı altında aslında kafese dönüştürüldüğü bir sürecin yaşandığını ifade etti. Ünal, "Yani, bugün internet, siber ve sanal coğrafya üzerinden her bir insan elindeki akıllı telefon üzerinden bağlandığı siber dünya, bugün insanı bütün aidiyetlerinden koparır hale geldi. İnsanı inancından, tarihinden, kültüründen, coğrafyasından ve ikliminden koparır hale geldi. Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en temel tehdit bedenleri bize ait ama zihinleri siber egemenlerin küresel sermayenin kültürel içeriği ile doldurulmuş nesiller ile karşı karşıya kalma tehdidi var şuan bizim. Üniversiteler bunun için oluşturdukları mekan, iklim, değer ve aidiyet açısından son derece kıymetli ve kritiktir. Eğer bir öğrenci aidiyetini kaybediyorsa eğitim süreci öğrenciye aidiyetini kaybettiriyorsa bu eğitim süreci sorunlu bir eğitim sürecidir. Eğer bir eğitim süreci öğrenciye kendi kültürel aidiyeti, kendi coğrafi aidiyetini kaybettiriyorsa, öğrenciye ailesine, mahallesine, kültürüne, tarihine, şehrine, sokağına yabancı hale getiriyorsa o eğitim süreci sorunlu bir eğitim sürecidir” diye konuştu.
Bazı akademisyenlerin aidiyet algısı üzerinden Türkiye'nin özgüvenine de saldırdığını söyleyen Ünal, şöyle devam etti:
“Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyor bu ülkenin başarabilme yeteneğine saldırıyor. Bu ülke SİHA yapıyor, İHA yapıyor. 2012'de ABD’den istediğimiz fakat bize verilmeyen İnsansız Hava Araçlarını 9 yılda yapıyor, NATO ve AB ülkelerine satıyor ama bu ülkenin akademisyenleri Twitter'da yazıyor, ‘sizin o yaptığınız drone onu markette de satıyorlar’ diyor. Bu, bu ülkenin yapabilme yeteneğine saldırmaktadır, bu ülkenin özgüvenine saldırmaktır. Bunu kim yapar biliyor musunuz? Bunu sözde gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere gönderdiği adı akademisyen olan etki ajanları yapar bunun adı etki ajanlığıdır. Gelişmekte olan ülkelerin özgüvenine saldırıdır, bu özgüvene saldırıyı kim yapar biliyor musunuz bu özgüvene saldırıyı kendisini çağdaş olarak tanımlayan ama kendi ülkesinin insanını az gelişmiş olarak nitelendiren, kendisinden de ülkesinden kopmuş zihinler dinler yapar. 20 yıldan beri bunun mücadelesini veriyoruz, 20 yıldan beri bunun kavgasını veriyoruz. Bu kavgada olan hangi düşünceden olursa olsun hangi inançlar olursa olsun Türkiye kavgasının yanında olan herkesle de birlikte olduğumuzu Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye İttifakı’ adı altında isimlendirdi. O yüzden üniversiteler, bu ülkeye aşık bu ülkeyi ayağa kaldırmaya kendisini adamış gençlerin yetişeceği yerler olmalıdır.”
Yapılan konuşmaların ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler fakültelerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ın "Kırmızı göleti"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın "Kırmızı göleti"
AK Partili Ünal: “Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ’da artık bir oyun kurucu oldu" Ünal, Kahramanmaraş’ta yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER AK Partili Ünal: “Türkiye, Libya, Suriye ve ...
AK Parti'li Ünal'ın Kahramanmaraş ziyareti Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden inşaat alanlarında incelemede bulundu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Kahramanmaraş’ta şehir mimarisinin somutlaşmış hali ortaya çıkacak”
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünal'ın Kahramanmaraş ziyareti Mahir Ünal ...
AK Parti'li Ünal: Paşinyan'ın raks ettiği yede Kafkas dansı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünal: Paşinyan'ın raks ettiği yede Kafkas ...
Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri turizm potansiyelini artıracak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri turizm ...
Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Kahramanmaraş’ta hasat zamanı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hasat zamanı
Koç: "1 metrekare alandaki yangınları İHA’larla tespit ediyoruz" Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin her alanından faydalandıklarını söyledi
YEREL HABERLER Koç: "1 metrekare alandaki yangınları İHA’larla ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
Polisten kaçtılar kısa sürede yakalandılar
YEREL HABERLER Polisten kaçtılar kısa sürede yakalandılar
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Üzerine asansör kabini düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine asansör kabini düşen işçi yaralandı
Vali Coşkun: "Evlenecek çiftlerin önceden eğitim alması önemli"
YEREL HABERLER Vali Coşkun: "Evlenecek çiftlerin önceden eğitim ...
Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için 'Ailem İçin' projesi başlatıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta boşanmaların önüne geçmek için ...
Kahramanmaraş’ta 178 bin 500 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 178 bin 500 adet makaron ele ...
Karakoç: "Babamın evi müzeye dönüştürülsün" 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü Şair ve Yazar Bahaettin Karakoç’un oğlu Oğuz Karakoç, babasının yaşadığı evin müzeye dönüştürülerek eserlerinin ve hatıralarının sergilenmesini istedi
YEREL HABERLER Karakoç: "Babamın evi müzeye dönüştürülsün" 88 ...
"İyilik kazanacak" diyerek köy köy geziyorlar
YEREL HABERLER "İyilik kazanacak" diyerek köy köy geziyorlar
Kahramanmaraş’ta kumar oynayanlara baskın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kumar oynayanlara baskın
Kavgayı ayırmak isterken annesini tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kavgayı ayırmak isterken annesini tüfekle vurdu