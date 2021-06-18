Kahramanmaraş’ta iş yeri yangını

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Kahramanmaraş'ta bir çay ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi’nde çay ocağı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yanan iş yeri söndürülürken, çay ocağında büyük hasar oluştu.

Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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