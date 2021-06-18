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AK Parti'li Ünal: “Amerika’dan medet uman bir muhalefetle karşı karşıyayız” "100 yıl sonra Türkiye’yi yeniden bölgesinde lider yapan adama Recep Tayyip Erdoğan diyoruz”

İHA

AK Parti'li Ünal: “Amerika’dan medet uman bir muhalefetle karşı karşıyayız” "100 yıl sonra Türkiye’yi yeniden bölgesinde lider yapan adama Recep Tayyip Erdoğan diyoruz”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Yapacağını projesini söylemeyen, Türkiye’yi tam bağımsız büyük Türkiye yapacağı iddiasını asla dile getirmeyen Amerika’dan Joe Biden’den medet uman bir muhalefet ile karşı karşıyayız” dedi.
Kahramanmaraş’ta düzenlenen temel atma programında konuşan Ünal, muhalefetin elinde koca bir liste olduğunu iktidara geldiklerinde Türkiye’nin büyük projelerini durdurup yapılanları da yıkacağını ifade etti. Muhalefetin siyaset yapmadığını anımsatan Ünal, “Siyaset yaptığını söyleyenler, iktidar olma iddiası olanlar çıkıp Türkiye’ye dair bir tane proje paylaştıklarını gördünüz mü? Bir tane vizyon ve çözüm önerisini duydunuz mu? Ellerinde koca bir liste var, iktidara geldiklerinde yapacakları koca bir yıkım listesi var. Külliyeyi yıkacağız, Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız, üçüncü havaalanını durduracağız. Türkiye’deki büyük projelere yatırım yapan ülkeleri buradan uyarıyoruz’ diyen bir muhalefet aklı ile karşı karşıyayız. Yapacağını söylemeyen projesini söylemeyen, Türkiye’yi tam bağımsız büyük Türkiye yapacağı iddiasını asla dile getirmeyen Amerika’dan Biden’den medet uman bir muhalefet ile karşı karşıyayız” dedi.
Siyasetin millet için olduğunu ifade eden Ünal, “Türkiye’nin her türlü gelişmesi, büyümesi ve büyük iddiasıyla dalga geçen bir dil kullanan bu anlayışı ben kendi adıma şiddetle reddediyorum. Bunun bir siyaset olmadığını siyasetin millet için olduğunu söylüyorum. Siyasi görüşlere saygımız var. Siyasi görüşeler, bu ülkenin çıkarı ve menfaati için gecesini gündüzüne katma işidir. Siyaset millet için dertlenme işidir. Hangi siyasi görüşten olursanız olun. Ama bunlar bu millet için dertlenmiyorlar. Bunlar, bu milletin mücadelesini egemen kılmak için mücadele vermiyorlar. Bunlar eğer ABD’den Avrupa’dan demokrasi dileniyorlarsa bunların bu millet adına siyaset yaptığını söyleyemeyiz kardeşlerim. Türkiye’nin önü açık, bütün bu mücadeleye ve kavgaya rağmen” dedi.
Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 yıl sonra Türkiye’yi yeniden güçlü bir ülke haline getirdiğini ifade eden Ünal, “Çarşamba günü Azerbaycan’da idik. Paşinyan’ın Çıldır Ovası’nda PKK’lılar ile raks ettiği bir yer vardı. Hani diyordu ya Aliyev, ‘Ne oldu Paşinyan raks ediyordun’ dediği yer. Orada Azerbaycan ve Türk bayrakları dalgalandı, Kafkas ve Türk halk oyunları oynandı orada. Bunu yapan adama Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. 100 yıl sonra Türkiye’yi yeniden Kafkaslara açan, 100 yıl sonra yeniden Kuzey Afrika’ya açan, 100 yıl sonra Türkiye’yi yeniden bölgesinde oyun kurucu, söz sahibi ve lider ülke yapan adama Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. O yüzden bu kadar düşmanlar Recep Tayyip Erdoğan’a. Dışardakilerin düşmanlığını anlıyoruz, anlamadığımız içeridekilerin düşmanlığı. Siyasi olarak karşı olabilirsiniz, siyaset rekabet gerektirir doğru ama siyaset düşmanlık gerektirmez. O yüzden bunların yaptığına siyaset demiyoruz. Bunlar düşmanlık, nefret ve kinle siyaset yapıyorlar. O yaptıklarına da siyaset değil, yıkım siyaseti diyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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