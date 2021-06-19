Roma döneminden kalan Kaya mezarlarına yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roma döneminden kalan Kaya mezarlarına yoğun ilgi

İHA

Roma döneminden kalan Kaya mezarlarına yoğun ilgi

Kahramanmaraş'ta roma dönemine ait olan kaya mezarları ve mağaralar yoğun ilgi görüyor.
Onikişubat ilçesinde bağlı kumarlı Mahallesi'nde bulunan kaya mezarları ve mağaralar gezginlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Roma dönemine ait olan tarihi mekanları görmek için geldiklerini söyleyen gezginlerden Emine Saçak, "Kumarlı Mahallesi'nde bulunan tarihi yerleri görmek için geldik. Roma dönemine ait olduğu söylenen Kaya mezarlarını gezdik ve burası gerçekten görülmeye değer yerler. Tarihe tanıklık yapmış mekanları gezerek fotoğraflarını çekiyoruz. Burada belirli yerlerde bulunan tarihi kalıntılar halen keşfedilmeyi bekliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangın takip sistemi Kahramanmaraş'ta tanıtıldı
YEREL HABERLER Yangın takip sistemi Kahramanmaraş'ta tanıtıldı
Kahramanmaraş’ta salatalıkta hasat bereketi Soğuk sularda temizlik ve şoklama işlemi yapılan ürün, çevre illere sevk ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta salatalıkta hasat bereketi Soğuk ...
Kahramanmaraş’ta dağ, ova ve çiçeklerin renk cümbüşü Yaz mevsimin ışıltısı ve Berit Dağı’nın heybeti fotoğraflara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta dağ, ova ve çiçeklerin renk ...
Şehrin iki yakası bu köprü ile buluşacak Kahramanmaraş’ta ‘Önsen Köprüsü’ ve bağlantı yolunda temeller atıldı
YEREL HABERLER Şehrin iki yakası bu köprü ile ...
AK Parti'li Ünal: “Amerika’dan medet uman bir muhalefetle karşı karşıyayız” "100 yıl sonra Türkiye’yi yeniden bölgesinde lider yapan adama Recep Tayyip Erdoğan diyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünal: “Amerika’dan medet uman bir ...
Kahramanmaraş’ta iş yeri yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta iş yeri yangını
AK Parti'li Ünal: Bazı akademisyenler bu ülkenin özgüvenine saldırıyor
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünal: Bazı akademisyenler bu ülkenin ...
AK Parti'li Ünal: "Bu ülkenin yapabilme gücüne saldırıyorlar"
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünal: "Bu ülkenin yapabilme gücüne ...
Kahramanmaraş'ın "Kırmızı göleti"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın "Kırmızı göleti"
AK Partili Ünal: “Türkiye, Libya, Suriye ve Karabağ’da artık bir oyun kurucu oldu" Ünal, Kahramanmaraş’ta yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER AK Partili Ünal: “Türkiye, Libya, Suriye ve ...
AK Parti'li Ünal'ın Kahramanmaraş ziyareti Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden inşaat alanlarında incelemede bulundu AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “Kahramanmaraş’ta şehir mimarisinin somutlaşmış hali ortaya çıkacak”
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünal'ın Kahramanmaraş ziyareti Mahir Ünal ...
AK Parti'li Ünal: Paşinyan'ın raks ettiği yede Kafkas dansı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünal: Paşinyan'ın raks ettiği yede Kafkas ...
Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri turizm potansiyelini artıracak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri turizm ...
Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Kahramanmaraş’ta hasat zamanı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hasat zamanı
Koç: "1 metrekare alandaki yangınları İHA’larla tespit ediyoruz" Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, orman yangınlarıyla mücadelede teknolojinin her alanından faydalandıklarını söyledi
YEREL HABERLER Koç: "1 metrekare alandaki yangınları İHA’larla ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı