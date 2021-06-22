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Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’tan 35 ülkeye ihracat Satırla kesilen Maraş dondurması 35 ülke vatandaşının ağzını tatlandırıyor

İHA

Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’tan 35 ülkeye ihracat Satırla kesilen Maraş dondurması 35 ülke vatandaşının ağzını tatlandırıyor

Kahramanmaraş’ta keçi sütü, salep ve şeker karışımından mahir ustaların ellerinde benzeri az bulunan bir lezzete adını veren ‘Maraş Dondurması’ 35 farklı ülkeye ihraç ediliyor.
Kahramanmaraş, ihracatın yanı sıra ülkedeki ihtiyacın yüzde 35’ini tek başına karşılayarak bu dondurma sektörünün en önemli üreticisi olma özelliğini kimseye bırakmıyor.
Kahramanmaraş’ta 3 kuşak önce başlayan dövme dondurmacılık geleneğinin ünü, ülke sınırlarını aştı. Doğal keçi sütü ile salep karışımından kuşaklar boyu devam eden yönteme bağlı kalarak üretilen Maraş dövme dondurması, kendine özgü lezzeti ve aroması, parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta uzun süre muhafaza edilmesi gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Satırla kesilip bıçak ve çatal kullanarak yenilen Maraş dondurması, lezzeti ile kentin de ününe ün katıyor. Dondurmanın başkenti olarak anılan Kahramanmaraş’ta üretilen dövme dondurmalar, Avrupa başta olmak üzere Amerika ve Ortadoğu ülkeleri ile Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor.
Kentteki 40 dondurma üreticisinden biri olan Erdal Kanbur, Kahramanmaraş’ın özdeşleştiği bu lezzeti, dünyanın 35 ülkesine taşıyarak büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.
“Kahramanmaraş dondurma şehri’ diyen Kanbur, “O yüzden de talep Kahramanmaraş’tan 35 ülkeye ihraç ediliyor. Amerika, Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Rusya, Kıbrıs gibi ülkelere ihraç ediliyor. Büyük çoğunlukla Arap ülkeleri ve Türkmenistan’a kadar ulaşıyor. Pandeminin etkisinden kaynaklı üretim azalması yaşansa da yavaş yavaş normale dönüyoruz. Talep artışına göre tüm hazırlıklarımızı yaptık. Geçen yıla nazaran bu yıl üretim de artışlar daha da bekliyoruz” dedi.
Dondurma sektörünün kentin tanıtımı kadar istihdam için de önemli olduğunu anlatan Kanbur, “Her dondurma, Maraş dondurması değildir. Kahramanmaraş’ta üretilen dondurmada süt, salep ve şeker haricinde bir katkı maddesi bulunmaz. Maraş dondurmasına asıl lezzetini veren keçi sütü ve Ahir Dağı’ndan toplanan saleptir. özelliğini taşır. Sütlerimiz hastalıktan ari çiftliklerde, doğala yakın ortamlarda üretiliyor.
Üretimin yanı sıra istihdam noktasında da gelişmeler kaydediyoruz. Gençlerimizi bu sektörde istihdam edebilme adına otelcilik okulunu da bünyemize kattık. Bu okuldaki arkadaşlarımızı eğitimlerinin ardından yurtdışındaki iş gücü ihtiyacı için hazırlıyoruz. Üretim, dağıtım ve satış ağıyla birlikte bu sektörde 15 bine yakın istihdam var. Artan talep doğrultusunda da rakamın 20 bine ulaşacağına inanıyorum. Dünyada en fazla dondurma tüketimi Amerika Birleşik Devletleri’nde. Orada kişi başına 5 litre dondurma düşüyorsa kentimizde 1 litreydi. Dondurmanın besleyici özelliğinden dolayı tüketim de arttı ve Amerika’daki seviyeye çıktı” ifadelerini kullandı.
Maraş dondurması yemek için Ankara’dan geldiklerini söyleyen bir müşteri ise, “Dondurma yemeye turla geldik ve rehberimiz önerdi. Çok güzel tadı var dondurmanın beğendik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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