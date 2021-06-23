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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum

İHA

Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketicilerinin kaliteli ve verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum düzenleyerek sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
Kahramanmaraş ve Adıyaman temsilcileri ile bir araya gelen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. çevrim içi; “Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar ile Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğinin Artırılması” konulu ArGe Projesiyle ilgili sempozyum düzenledi.
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ev sahipliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve EPRA’nın desteğiyle gerçekleşen sempozyumda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), TEİAŞ ve EÜAŞ gibi Kamu temsilcileri, Dokuboy Tekstil, Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi ve Arıkan Mensucat gibi Kojenerasyon santral temsilcileri, ELDER, Elektrik Dağıtım Şirketi temsilcileri, Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerden akademik temsilciler ve AKEDAŞ’tan katılımcılar yer aldı.
Moderatörlüğünü N. Didar Akar’ın üstlendiği, ArGe Merkezi Müdür Vekili Ezgim Çelik’inde söz aldığı sempozyumun açılış konuşması, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı.
Proje hakkında kısa bilgilendirme yapmak için Proje Koordinatörü Ali Osman Köksal söz aldı. ArGe Merkezi yöneticisi Ali Osman Köksal’ın fikri olarak doğan proje, 2020 Ocak döneminde EPDK tarafından kabul edildi. Kabul edildikten sonra hızlıca çalışmalarına başlanılan projenin koordinatörlüğü yine Ali Osman Köksal tarafından yapılarak Haziran başı itibari ile tamamlandı.
Sempozyumda, EPRA temsilcileri Dr. Osman Bülent Tör, Dr. Saeed Teimmourzadeh ve Burak Özçelik "Mikro şebeke nedir, mikro şebeke faydaları nelerdir, mikro şebekede iletimdağıtım koordinasyonu, gerilimfrekans ve koruma koordinasyon uygulamaları, uluslararası örnekler ve proje çıktılarına dayalı mevzuatsal öneriler" konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Merak edilen soruların da sorulduğu sempozyumda, “Projenin Faz2 saha yönünde denenmesi için proje başvurusu yapılması gerekliliği, iletimdağıtım koordinasyonun Faz2 projesinde ele alınması gerekliliği, kontrol röleleri ile ilgili ayrı bir proje başvurusu yapılabileceği gibi çıktılar ortaya çıktı ve mevzuatla ilgili öneriler konusunda karşılıklı istişareler yapıldı.

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