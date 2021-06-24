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Ekinözü İçmeler’de turizm sezonu başladı Okulların kapanması ve pandemi tedbirlerinin de hafifletilmesiyle birlikte başta Güneydoğu illeri olmak üzere birçok yöreden insanlar hem şifa bulmak hem de el değmemiş doğayla baş başa bir tatil geçirmek için rotalarını İçmeler’e çevirmeye başladı

İHA

Ekinözü İçmeler’de turizm sezonu başladı Okulların kapanması ve pandemi tedbirlerinin de hafifletilmesiyle birlikte başta Güneydoğu illeri olmak üzere birçok yöreden insanlar hem şifa bulmak hem de el değmemiş doğayla baş başa bir tatil geçirmek için rotalarını İçmeler’e çevirmeye başladı

Kahramanmaraş’ta 3 ayrı kaynaktan yeryüzüne ulaşan ve birçok hastalığın tedavisinde şifa kaynağı olarak görülen doğal maden suyu kaynaklarının bulunduğu Ekinözü ilçesinin İçmeler bölgesinde yeni sezon başladı.
Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, sezonun açıldığı İçmeler’in ülken birçok yöresinden gelen misafirlerini ağırlamaya başladığını söyledi.
‘Acı su’ olarak adlandırılan doğal maden suyu kaynaklarının olduğu İçmeler’de kapsamlı bir değişime imza attıklarını belirten Başkan Eker, “İçmeler, yenilenen yüzü ile şifa bulmak için bölgemizi tercih edecek vatandaşları ağırlamaya hazır” dedi.
Özellikle pandemi süreci ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Başkan Eker, “Vatandaşlarımız, güvenli ve tabiatla iç içe bir tatil geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Misafirlerimizin gönlü rahat olsun” ifadelerini kullandı.
Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin gibi illerden gelerek Aşağı İçmeler’de konaklayan vatandaşlarla hasbıhal etti. Başkan Eker, misafirlerle görüş alışverişinde bulunarak herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Fırın, kasap ve market ile hediyelik eşya satan esnafları da dolaşan Başkan Eker, bol kazançlar temennisinde bulundu.
Burada bir değerlendirme yapan Başkan Eker, İçmeler’in her yıl bu dönemde binlerce kişiyi ağırladığını söyledi.
Sezonun ilk misafirlerinin geldiğini anlatan Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, pandemi süreci nedeniyle tedbirleri en üst seviyede aldıklarını vurguladı.
Özellikle Aşağı İçme’de önemli çevre düzenlemeleri yaptıklarının bilgisini veren Başkan Eker, “İçmeler’in ilçemiz için öneminin farkında olarak günler öncesinden çalışmalara başlamıştık. Aşağı İçmeler’de Büyükşehir Belediyemizin desteği ile bir meydan düzenlemesi yapıldı. Atıl durumdaki binalar ve oteli yıkarak yepyeni bir görünüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın rahatça dinlenebileceği park alanlarının düzenlemesini bitirdik. Görüştüğümüz misafirlerimiz de bu değişimin farkında. Eski hali ile şimdiki hali arasında çok fark olduğunu söylüyorlar. Bu güzel düşünceler de bizleri ayrıca sevindiriyor. Misafiri baş tacı sayan bir anlayışla hareket edip bambaşka bir İçmeler oluşturmak istemiştik. Misafirlerimizin izlenimleri de bizleri hem mutlu etti hem de daha sonraki çalışmalarımız için motivasyon sağladı” dedi.
Temizlik ve hijyene büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Eker, “Pandemi sürecinde en önemli konular temizlik ve hijyen. Biz de hem belediyecilik hizmetlerinde hem de konaklama açısından bu iki konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Onların sağlığı en büyük önceliğimiz. Vaka sayısı açısından da çok iyi bir noktadayız. Bu nedenle huzurlu ve güvenli bir tatilin adresi İçmeler diyoruz. Orta İçme’de yapımında sona yaklaşılan bir Sağlık Turizmi Merkezimiz var. İnşallah burasının da tamamlanmasıyla birlikte modern ve birçok hizmetin aynı çatı altında sunulduğu bir tesise kavuşmuş olacağız.
Sezonun hemen başındayız. Misafirlerimiz yavaş yavaş geliyor. Hareketlenmenin önümüzdeki günlerde başlayacağını düşünüyoruz. Bizler de misafirlerimizi tatilleri süresince rahat ettirme adına beklentilerini öğrenmek, görüşlerini almak adına sürekli iç içe olmaya gayret gösteriyoruz. Ev sahipliğimizi en iyi şekilde yaparak, memleketlerine döndüklerinde kentimizle ilgili güzel intibalar bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İçmeler ve Ekinözü’ndeki değişimde katkısı olanlara teşekkür eden Başkan Eker, “İlçemizin ve dolayısıyla İçmeler’in yenilenmesinde katkı sunan başta AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve destek sunan herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Aşağı İçmeler’de konaklayan misafirler de, bölgedeki değişimin göze çarptığını söylediler. Daha önceki yıllara oranla büyük ilerleme kaydedildiğini dile getiren vatandaşlar, “İçmeler’e daha önceden de gelmiştik. Malum pandemi var. Bu sene biraz geç kaldık. Ama gerçekten güzel değişimlere şahitlik ediyoruz. Meydan düzenlemesi ve temizlik bizleri çok memnun etti. Ekinözü Belediye Başkanımız Bilal Eker de sürekli bizlerle görüşerek herhangi bir talebimizin olup olmadığı ile ilgileniyor. Kendisine ve Ekinözü halkına teşekkür ediyoruz” dediler.

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