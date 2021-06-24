Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi

İHA

Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapişletdevret modeliyle Atatürk Parkı’nda inşa edilen sosyal tesis hizmete girdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Atatürk Parkı Kafum mevkiinde inşa ettirilen kongre merkezi ve düğün salonu evlenecek çiftlere hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 25 milyon TL yatırım bedeli bulunan yapıda düğünün yanı sıra kongre, konser, resepsiyon ve sergi gibi toplantılar yapılabiliyor. Toplamda 5 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu tesis, içinde birçok birimin bulunduğu kompleks bir yapı olarak inşa edildi. İç mekanında bin kişilik düğün salonunun yanı sıra farklı boyutlarda 2 adet çok amaçlı salonu bulunurken fuaye ve sergi salonlarıyla da ziyaretçilerin birçok ihtiyacına cevap verebilecek. Ayrıca tesiste gelin damat odası, kulis, bay bayan mescitler, çocuk oyun odası gibi birimler de yer alıyor. Botanik zenginliğe sahip arazi üzerine konumlanan yapı, dış mekânında avlusu ve bahçesiyle modern bir görünüm sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Özhaseki: Yüzde 45 oyumuz var
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Yüzde 45 oyumuz var
AK Partili Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: "(CHP'li belediyeler) Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar"
YEREL HABERLER AK Partili Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş" AK ...
Kahramanmaraş'ta öğrenciler YKS’ye kütüphanelerde hazırlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta öğrenciler YKS’ye kütüphanelerde ...
Muhtarlardan Başkan Gürbüz’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başkan Gürbüz’e doğum günü sürprizi
Ekinözü İçmeler’de turizm sezonu başladı Okulların kapanması ve pandemi tedbirlerinin de hafifletilmesiyle birlikte başta Güneydoğu illeri olmak üzere birçok yöreden insanlar hem şifa bulmak hem de el değmemiş doğayla baş başa bir tatil geçirmek için rotalarını İçmeler’e çevirmeye başladı
YEREL HABERLER Ekinözü İçmeler’de turizm sezonu başladı Okulların ...
Kahramanmaraş’ta ‘sarı maden’ operasyonu Kahramanmaraş merkezli 3 ilde 210 polisin katılımıyla gerçekleştirilen sahte altın operasyonunda 18 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ‘sarı maden’ ...
Kahramanmaraş´ta sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta sahte altın dolandırıcılarına şafak ...
Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi sempozyum
YEREL HABERLER Akedaş'tan verimli enerji kullanımı için çevrimiçi ...
Gaziantep’te aranıyordu Kahramanmaraş’ta yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te aranıyordu Kahramanmaraş’ta yakalandı
35 yıl hapisle aranan hükümlü, parmak izinden belirlendi 
YEREL HABERLER 35 yıl hapisle aranan hükümlü, parmak izinden ...
Kahramanmaraş’ta düğün sonrası silah sesleri
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta düğün sonrası silah sesleri
Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Kahramanmaraş’tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ...
Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’tan 35 ülkeye ihracat Satırla kesilen Maraş dondurması 35 ülke vatandaşının ağzını tatlandırıyor
YEREL HABERLER Dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’tan 35 ülkeye ...
Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti iptal etti
YEREL HABERLER Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti ...
Otomobil kaza yaptı, vatandaşlar film izler gibi seyretti
YEREL HABERLER Otomobil kaza yaptı, vatandaşlar film izler gibi ...