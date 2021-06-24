Doğal Yaşam Parkı vatandaşların gözde mekanı oldu

Kahramanmaraş'ta güzellikleriyle dikkat çeken Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı, pandeminin stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların gözde mekanı oldu.

Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı, içerisinde mini hayvanat bahçesi ve çeşitli aktivite alanlarıyla vatandaşları kendine çekiyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Pandemi şartlarının normalleşmesi neticesinde uzun süredir kapalı olan Doğal Yaşam Parkımız hemşerilerimize hizmet verecek durumda. Aynı şekilde geçen yıl Eylül ayında hizmete açtığımız Heyecan Bahçemiz de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu alanda ek yatırımlar yaparak buradaki imkanları daha güzel hale getireceğiz. Mevsim itibarıyla bu mesire alanlarımızın gününün geldiğini düşüyoruz. Hemşerilerimiz pandemi şartlarından çok sıkıldılar. Özlemle burada vakit geçirecekleri zamanı iple çekiyorlardı. Artık tüm park ve bahçelerimiz hemşerilerimizin emrinde. Özledikleri ve arzuladıkları o güzel günlere yeniden kavuşacaklar. İnşallah bu pandemi belasından kurtulduğumuzda daha güzel günlerde onlarla bir araya geleceğiz” dedi.

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