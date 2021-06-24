Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 19 gözaltı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞÜPHELİLERDEN 8'İ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş, İstanbul ve Sivas'ta polisin sahte altın şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edilirken, aranan 4 kişiden 1'i daha yakalandı. Gözaltı sayısı 19'a yükselirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-06-24 21:36:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.