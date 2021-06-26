Kahramanmaraş’ta orman yangınları

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Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Yenidemir Mahallesi civarındaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına 5 arazöz, 2 su tankı, 3 itfaiye aracı ile 24 kişilik sevk edildi. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bir diğer yangın ise Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi Çokran mevkiinde çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına 1 helikopter ve 7 kişilik ekiple destek sağlanırken yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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