Kahramanmaraş’ta orman yangınları

Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Yenidemir Mahallesi civarındaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına 5 arazöz, 2 su tankı, 3 itfaiye aracı ile 24 kişilik sevk edildi. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Bir diğer yangın ise Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi Çokran mevkiinde çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına 1 helikopter ve 7 kişilik ekiple destek sağlanırken yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.