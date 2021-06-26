Düğün yolundaki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğün yolundaki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi

DHA

Düğün yolundaki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ELAZIĞ'da, park halindeki kamyona arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren Şükrü Cerit (59), Seda Biricik (28) ve kardeşi Fatma Altuntaş (21), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Düğüne gittikleri sırada meydana gelen kazadan yara almadan kurtulan Duran Gümüş (21), şoförün dalgınlığı nedeniyle kaza olduğunu öne sürdü.
Kaza, dün sabah Elazığ-Bingöl yolunun 25'İnci kilometresinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif K. yönetimindeki minibüs, park halindeki Derviş A.'ya ait 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Şükrü Cerit, yeğeni Seda Biricik ve Fatma Altuntaş hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Elazığ'da yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Şükrü Cerit'in cenazesi Türkoğlu ilçesi Önsenhopuru Mahallesi'nde, Seda Biricik ile kardeşi Fatma Altuntaş'ın cenazeleri ise merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kapıçam Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan Seda Biricik'in eşi Ramazan Biricik, cenazede güçlükle ayakta durabildi. 
´ŞOFÖR DALMIŞ, YANINDAKİLER DE UYUMUŞ'
Kazayı yara almadan atlatan Duran Gümüş ise yola gece çıktıklarını söyledi. Kaza sırasında uyuduğunu belirten Gümüş, "Malatya'da sabah namazını kıldılar. Namazdan sonra devam ettik, saat 06.00 gibi Elazığ ile Bingöl arasına vardık. Orada da herkes uyumuş herhalde, ben daha öncesinden de uyuyordum. Şoförün yanındaki kişiler anlatıyor; şoför daldığı için yoldan çıkmış, şoförün yanındaki kişiler de uyumuş. Şoför de herhalde dalmış, 'Gözüme güneş geldi' diyor ama büyük ihtimalle dalmış ve sağ tarafta park halinde olan kamyonetin arkasından girip önden çıkmış. Biz uyuyorduk arka tarafta. Kaza olunca uyandım. Vefat eden kızın 1 oğlu, 1 kızı vardı. Onları alıp dışarı çıktım sonra ambulans ve jandarma geldi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-06-26 17:37:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pınarbaşı'nda tüplü dalış etkinliği Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: Doğa sporu tutkunlarına potansiyelimizi tanıtmak ve şehrimizi bir çekim merkezine dönüştürmek için her türlü etkinliğin içinde olacağız"
YEREL HABERLER Pınarbaşı'nda tüplü dalış etkinliği Elbistan Belediye ...
Aşı sırasında saldırıya uğrayan doktor gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Aşı sırasında saldırıya uğrayan doktor gözyaşlarını ...
Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor Halı yıkamacı Zülfikar Çırak: "Evlerdeki halılar, dekorasyon ya da bir sergiden çok filtre görevi görüyor" "Her halıda 15 ile 20 gram arasında hareketli kirler çıkıyor"
YEREL HABERLER Her halıdan 20 gram hareketli kir çıkıyor Halı ...
"Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" 3-4 Temmuz'da
YEREL HABERLER "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet ...
Üzerine yıldırım düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Üzerine yıldırım düşen kadın öldü
Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasında Motosikletlerin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları güvenlik ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
Kahramanmaraş’ta orman yangınları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta orman yangınları
Kahramanmaraş'ta 24 adet silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 24 adet silah ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta saklı tarih gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta saklı tarih gün yüzüne çıkıyor
Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ödemiş
YEREL HABERLER Sahte altın şebekesi, altınları satanlara komisyon ...
Kahramanmaraş'ta telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü Çiftliğin sahibi Sevim Demir, “Çocuklarımın rızkıydı hepsi gitti” diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta telef olan binlerce tavuk çukura ...
Kahramanmaraş'ta 10 bin tavuk telef oldu, sahibi ağıt yaktı Kahramanmaraş’ta bir tavuk çiftliğindeki fanların arızalanması sonucu havasız kalan yaklaşık 10 bin tavuk telef oldu Çiftliğin sahibi Sevim Demir, telef olan tavukları eline alıp gözyaşı dökerek ağıt yaktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 10 bin tavuk telef oldu, sahibi ağıt ...
Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 19 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılarına şafak ...
Sarı maden operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sarı maden operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Doğal Yaşam Parkı vatandaşların gözde mekanı oldu
YEREL HABERLER Doğal Yaşam Parkı vatandaşların gözde mekanı oldu
Kahramanmaraş'tan Marmara’ya müsilaj seferberliği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'tan Marmara’ya müsilaj seferberliği
Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen ...
AK Parti'li Özhaseki: Yüzde 45 oyumuz var
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Yüzde 45 oyumuz var
AK Partili Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: "(CHP'li belediyeler) Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar"
YEREL HABERLER AK Partili Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş" AK ...
Kahramanmaraş'ta öğrenciler YKS’ye kütüphanelerde hazırlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta öğrenciler YKS’ye kütüphanelerde ...
Muhtarlardan Başkan Gürbüz’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Muhtarlardan Başkan Gürbüz’e doğum günü sürprizi
Ekinözü İçmeler’de turizm sezonu başladı Okulların kapanması ve pandemi tedbirlerinin de hafifletilmesiyle birlikte başta Güneydoğu illeri olmak üzere birçok yöreden insanlar hem şifa bulmak hem de el değmemiş doğayla baş başa bir tatil geçirmek için rotalarını İçmeler’e çevirmeye başladı
YEREL HABERLER Ekinözü İçmeler’de turizm sezonu başladı Okulların ...
Kahramanmaraş’ta ‘sarı maden’ operasyonu Kahramanmaraş merkezli 3 ilde 210 polisin katılımıyla gerçekleştirilen sahte altın operasyonunda 18 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ‘sarı maden’ ...