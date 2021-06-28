Kahramanmaraş’ta fabrika yangını

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Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Yangın, KahramanmaraşAdana Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki tekstil fabrikasının atık deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından müdahale edilen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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