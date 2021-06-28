Komşuların yol kavgası kanlı bitti

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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde komşular arasında yol meselesi yüzünden çıkan silahla kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ördek Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki komşu arasında evlerinin önündeki yol yüzünden tartıştı. Daha önce de aynı yol nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada B.G. (22) ağır yaralandı.

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan B.G. Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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