Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Bilim insanları yıldızların ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını çözdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta bir eve düzenlenen operasyonda 65 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışma sonrasında Afşin ilçesi Bakraç Mahallesi'nde B.Ö.'ye (55) ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 65 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.