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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

İHA

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta bir eve düzenlenen operasyonda 65 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışma sonrasında Afşin ilçesi Bakraç Mahallesi'nde B.Ö.'ye (55) ait eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 65 kök Hint keneviri ve 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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