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Mahkeme, Emniyete ByLock yazışmalarında Yazıcıoğlu'nun isminin geçip geçmediğini soracak

DHA

Mahkeme, Emniyete ByLock yazışmalarında Yazıcıoğlu'nun isminin geçip geçmediğini soracak


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ederek yönlendirmede bulundukları öne sürülen 19 kişinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, ByLock yazışmalarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin geçip geçmediğinin sorulmasına karar verdi.
Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, oğlu Furkan ve kızı Firuze Yazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıkları bazıları SEGBİS ile duruşmaya katılırken, bazıları ise salonda hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla hüküm giyen ve Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki GPS cihazlarının sökülmesiyle kişinin ölümünden yararlanarak 'hırsızlık ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan Davut Uçum, olayın suikast olduğu iddiasını yineledi. Uçum ayrıca, Yazıcıoğlu ailesi avukatlarının helikopterin uçaklar tarafından düşürüldüğü iddiasının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Avukat Alper Oyan'ın "Olayın kaza değil suikast olduğunu, uçakların helikopteri düşüremeyeceğini söylüyorsun. Bu yorumu nereye dayandırıyorsun?" sorusu üzerine Uçum, "Pilot muhtemelen bilincini kaybetmiş ama ne şekilde kaybetmiş bilmiyorum. Teknik olarak uçağın helikopteri düşürmesi de imkansız" dedi.
`FERUDUN SEREN'İN ADI DOSYADAN SİLİNDİ İDDİASI´
Kişinin ölümünden yararlanarak hırsızlık ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan yargılanan Ebubekir Semih Yüksekkaya da savunmasında olay tarihinde pilot yarbay olduğunu ve Yazıcıoğlu'nun helikopterini ararken kırıma uğrayan askeri helikopteri kurtarmak için bölgeye gittiğini söyledi. Helikopterdeki GSP cihazlarının çalınmasıyla ilgili suçlamaları kabul etmeyen Yüksekkaya, Sicil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kaza kırım heyetinde yer alan Ferudun Seren'in isminin ve ifadelerinin dosyadan silindiği öne sürdü. Yüksekkaya'nın avukatı Zafer Tınazcı da SEGBİS kayıtlarının olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı konunun araştırıldığını belirtti.
`ALPER AKPAK, SAVCILIĞA GİTTİKTEN BİRKAÇ GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ´
'Silahlı terör örgütü adına suç işleme, yalan tanıklık, iftira, suç uydurma, suçu ve suçluyu övme' suçlarından BBP eski MKYK üyesi Emrullah Önalan da suçlamaları kabul etmedi. En başından beri olayın suikast olduğuna inandığını ifade eden Önalan, Yazıcıoğlu'nun helikopter başındayken çekilmiş görüntüsünü de izlediğini söyledi. Görüntüleri, merhum gazeteci Ahmet Akpak'ın izlettirdiğini öne süren Önalan, kendisini şöyle savundu:
"Alper ile bir karayolunda buluştuk. Araç içerisinde bana 10-15 saniyelik görüntü izletti. Görüntüde helikopter düşmüş, 3 parkalı adam helikoptere doğru gidiyor, Muhsin başkanın sırtı dönük yeni kalkmış gibi, arkasından biri de bunu kameraya çekiyor. O zaman Mustafa Destici'yi aradım o da 'Bu işlere savcılık bakıyor' dedi. Görüntünün devamı ya da öncesi olabilir. Uzun görüntüden bana bir kesit izlettiler. O gün bana bunu izlettiler ama başka bir amaçları var mıydı bilmiyorum. Tabi bütün bunlar varken hiçbir şey yokmuş gibi yapamazdım. Avukat arkadaşlarla görüşüp savcılığa anlatmaya karar verdik. O zaman Malatya Savcılığına gidip ifade verdik. Savcılığa ifade verdikten sonra Alper Akpak ile görüşüp görüntüleri rica ettik, o da 'Bana bir hafta süre verin' dedikten sonra Kasımpaşa'da öldürüldü. Biz savcılığa ifade verdikten birkaç gün sonra Alper Akpak öldürülüyor. Alper'in görüntüyü başka kişilere gösterdi mi bilmiyorum. Alper'in kaynağı babası. Babası, normal bir gazeteci değildi, farklı ilişkileri olan biriydi."
`AVUKATIN MÜDAFİLİK GÖREVİNİNİN YASAKLANMASI İSTENDİ´
Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Muammer Çolakoğlu, Davut Uçum ve Aydın Özsıcak'ın avukatı Ayten İzmirli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldığını, bu nedenle İzmirli'nin davada müdafilik görevinin yasaklanmasını talep etti. Avukat Kemal Yavuz ise, ByLock havuzu olduğunu, bu havuzda Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin geçip geçmediğinin sorulmasını istedi.
15 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 15 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na müzekkere yazılarak ByLock yazışmalarında Muhsin Yazıcıoğlu adının geçip geçmediğinin sorgulanmasının istenmesine, var ise buna ilişkin belgelerin bir suretinin talep edilmesine, Avukat Ayten İzmirli'nin Davut Uçum ve Aydın Özsıcak'ın müdafiliğinin yasaklanması talebinin de hakkında soruşturmanın akıbeti sonrası değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-06-29 09:22:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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