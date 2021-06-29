Kahramanmaraş’ta 223 çocuk koruyucu ailede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi İşbirliği ile koruyucu ailelere yönelik sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla protokol imzalandı

Kahramanmaraş’ta "Koruyucu Aile Günü" nedeniyle, Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi İşbirliği ile koruyucu ailelere yönelik sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla protokol imza töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Aile Odaklı" sosyal hizmetler kapsamında koruyucu aile hizmetlerinden Kahramanmaraş’ta 223 çocuk faydalanıyor.

Kahramanmaraş'ta nüfusa oranla koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının, Türkiye ortalamasına göre 2 kat fazla olurken, başka illerden bakım altında olan 36 çocuk aile yanında destekleniyor. İller arası yerleştirmede Kahramanmaraş Türkiye birinci sırada yer alırken, Türkiye’de başlayacak olan rehber koruyucu aile uygulaması nedeniyle de imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonuna düzenlenen imza töreninde konuşan Valil Ömer Faruk Coşkun, “Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 30 Haziran günü ‘Koruyucu Aile’ ilan edilmiştir. Koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için bugün valiliğimizin koordinasyonunda Aile Sosyal Politikalar ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile koruyucu aile hizmetlerine sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla protokol imza imzaladık. İlimiz koruyucu aile sayısı bakımından kıyaslandığında diğer illere göre iyi durumda. 147 koruyucu ailemizin yanın 223 çocuğumuz gelişimlerinin sağlanmaları için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda çocuk üniversitesinde eğitim alacak olan çocukların yüzde 20’si koruma ve bakım altındaki veya çocuk haklarına üye çocuklardan oluşması, yine koruyucu ailelerine ve yanlarında bulunan koruma ihtiyacı içinde bulunan çocuklarımıza tıp fakültesi hastanemizden verilen hizmetlerde bir öncelik sağlanması. Yine koruyucu aile olmak için başvuran heyet raporlarından ücret talep edilmemesi, yine ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimden destek sağlanması. Koruyucu ailelerimizi üniversitemiz, belirli ailelerimize eğitimler verecektir. Bu konuda üniversitemiz ve aile müdürlüğümüz bu çalışmaları birlikte yürütecek” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya ise, “Bizler, koruma altındaki çocuklar için uygulanan aile odaklı bakım sistemiyle çocuklarımız ev ortamında sevgi ve güvenle büyüyebilmesi ve geleceğe öz güvenle hazırlanmaları için özveri ile çalışmalıyız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Derya Yanık’ın ifade ettiği gibi “Çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltının adı, koruyucu ailelerimizdir.” Koruyucu ailelerimiz artsın ki çocuklarımızın gözleri gülsün. Gönlü geniş tüm koruyucu ailelerimizin koruyucu aile gününü kutluyorum. İlimizin manevi dokusundan dolayı güzel bir dokusu var 36 çocuğumuz başka illerden ilimizdeki ailelerden desteklenmektedir. Türkiye iller arasın sıralamasında birinci sıradayız. Şuanda 62 ailemiz korucuyu aile olmak için sırada beklemektedir” dedi.

KSÜ Rektörü Niyazi Can ise, protokolle birlikte koruyucu aile ve çocukların üniversitenin imkanlarından faydalanacağını söyledi.

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